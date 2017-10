Bellinzona, inaugurato il dog park in Golena

È stata inaugurata ufficialmente oggi a Bellinzona l’area recintata dove i cani possono essere lasciati liberi di correre nel verde senza guinzaglio. La struttura, recintata, segnalata e dotata di distributore di sacchetti e cestini per la raccolta degli escrementi, è stata realizzata nella golena del Fiume Ticino tra il ponte di Gorduno e la “passerella rossa”, sul pianoro racchiuso tra l’argine sommergibile e quello insommergibile della sponda sinistra.

Un tratto di golena molto frequentato per passeggiate, sia da proprietari di cani, sia da sportivi e amanti della natura. Il "percorso per cani” è inteso come area di svago dove i nostri amici a quattro zampe possono essere lasciati liberi, ma sempre sotto il controllo del rispettivo padrone.

Il Dicastero opere pubbliche e ambiente (DOP) della Città, dopo aver sentito l'Ufficio dei corsi d’acqua, l'Ufficio del demanio come pure il Consorzio correzione fiume Ticino e il veterinario cantonale, aveva inoltrato alla fine del 2015 la domanda di costruzione per la formazione di un nuovo percorso per cani in zona golenale nella frazione di Molinazzo a Bellinzona.

Il percorso si estende su un’area di circa 24'000 mq ed è recintato con rete a maglia larga dell’altezza di 1 m, sorretta da pali in castagno. L’area è inoltre demarcata da una semplice segnaletica verticale, indicante l'inizio e la fine del tratto come pure le regole di base, posata una decina di metri prima rispettivamente dopo l'inizio e la fine della recinzione. Questo per garantire la distanza di sicurezza necessaria a richiamare i cani. La recinzione è stata posizionata in modo da salvaguardare l’area soprastante l’argine insommergibile per il transito in sicurezza di biciclette, corridori e pedoni. Il progetto è stato realizzato durante l'estate del 2017 ed è costato ca. CHF 40'000.

(Red)