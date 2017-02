Bellinzona, muore schiacciato da un treno

Un 20enne cittadino italiano residente nel comasco è morto questa notte, poco dopo l'una, all'interno della galleria ferrovia di Bellinzona, perché investito da un treno in transito. A rendelo noto, è la polizia cantonale, specificando che l'uomo, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, si trovava nel tunnel con altri due cittadini italiani, un 20enne e un 26enne, anch'essi residenti nel comasco, e insieme a loro stava attraversando i binari, quando è sopraggiunto un treno in direzione nord.

Ricordiamo che a Bellinzona, proprio in quelle ore, era in corso di svolgimento l'inaugurazione del carnevale Rabadan.

Ad avere la peggio è stato, come detto, uno dei due ventenni, mentre il 26enne è rimasto ferito e l'altro 20enne è rimasto illeso.

Sul posto la Polizia cantonale, la Croce Verde di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona e la Polizia della città di Bellinzona. L'uomo rimasto ferito non dovrebbe aver riportato ferite gravi.

(Red)