Bellinzona, nessun caso di maltrattamento

È questo, in sintesi, l’esito delle verifiche effettuate presso la Casa per anziani Pedemonte. Confermate la professionalità e la correttezza del personale della struttura.

"Nessun caso di maltrattamento e completa fiducia nel personale curante e dirigente": questo in sintesi l’esito delle verifiche effettuate presso la Casa per anziani Pedemonte di Bellinzona da parte del capodicastero Giorgio Soldini e del direttore ad interim Silvano Morisoli, di cui ha preso atto il Municipio della Città negli scorsi giorni.

In ragione della gravità dei fatti denunciati, l’inchiesta interna era stata tempestivamente promossa dal Municipio in seguito ad una segnalazione anonima cui aveva dato risalto in particolare il settimanale Il Caffè il 25 giugno. Seppure "condannando fermamente la modalità con cui queste accuse sono state portate all’attenzione del pubblico" e ricordando che vige l’obbligo di denuncia sancito dalla Legge sanitaria cantonale per casi di maltrattamento, l’Esecutivo aveva infatti voluto fare piena luce.

Le audizioni, oltre una quarantina, promosse con tutto il personale dei settori interessati, hanno permesso di escludere qualsiasi caso di maltrattamento. Al contrario, il capodicastero e il direttore ad interim hanno avuto la conferma della professionalità e correttezza del personale della struttura. Una costatazione che tranquillizza il Municipio, a cui peraltro erano già giunte attestazioni di stima nei confronti degli operatori da parte proprio di numerosi ospiti e familiari.

(Red)