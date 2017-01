Bellinzona, nuova luce per la Collegiata

Nuova luce in Collegiata. La cattedrale dei bellinzonesi avrà in tempi brevi un nuovo impianto d’illuminazione interno. Così ha deciso il Municipio di Bellinzona, licenziando il messaggio di 485 mila franchi per valorizzare ulteriormente un monumento storico, culturale e religioso «che è sempre molto caro ai bellinzonesi», come ha sottolineato il sindaco Mario Branda ieri alla presentazione della richiesta credito che passerà probabilmente al vaglio del Consiglio comunale che uscirà dalle elezioni del 2 aprile.

Il nuovo impianto, basato su lampade LED, garantirà un notevole risparmio energetico, potendo anche sviluppare cinque tipologie di gradazioni luminose a seconda delle esigenze: luci di servizio (manutenzione e pulizia), per le visite turistiche, per le celebrazioni feriali, per quelle festive o per le cerimonie solenni, le più potenti.

Il progetto, realizzato dallo studio specializzato SPLD di Paradiso, «intende esaltare i dettagli architettonici, decorativi e le opere d’arte della chiesa, rispettandone le funzioni di culto», ha spiegato il capodicastero opere pubbliche Christian Paglia. Essendo la Collegiata monumento storico, occorreva il via libera dell’Ufficio cantonale dei beni culturali che è arrivato lo scorso novembre.

(Red)