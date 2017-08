Bellinzona si oppone al "Superveloce"

Il Municipio esprime la propria assoluta contrarietà al fatto che il nuovo collegamento Zurigo-Milano non fermerebbe nella capitale ticinese, come comunicato dalle FFS.

Il Municipio di Bellinzona ha preso conoscenza, senza alcun coinvolgimento preventivo, del comunicato stampa odierno delle Ferrovie federali svizzere (FFS) con cui, fra le altre cose, relativamente al miglioramento dell’offerta lungo l’asse nord-sud con l’apertura della Galleria di base del Monte Ceneri nel 2020, viene comunicato che sarebbe in fase di studio l’introduzione di una o due nuove corse giornaliere ad alta velocità fra Zurigo e Milano con fermate a Lugano e Como.

Il Municipio esprime assoluta contrarietà al fatto che il nuovo collegamento non fermerebbe a Bellinzona e si opporrà ad un orario nazionale che prevedesse il passaggio di treni passeggeri senza fermata a Bellinzona. Oltre ad essere la Capitale del Cantone e, a seguito della recente aggregazione, una nuova Città di 42’000 abitanti, gli importanti progetti e investimenti in atto, alcuni anche di concerto con le medesime FFS, vanno nella direzione di sfruttare appieno il potenziale dalla nuova trasversale ferroviaria alpina che vede in Bellinzona la prima fermata a sud delle Alpi e, nel caso dei collegamenti fra Zurigo e Milano, anche importante crocevia per servire pure la regione del Locarnese.

Il Municipio si aspetta di essere coinvolto nelle future discussioni in merito a simili ipotesi delle FFS e postula sin d’ora che le corse che venissero introdotte prevedano la fermata a Bellinzona.

(Red)