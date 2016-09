Bellinzona, un centro congressi "autonomo"

In arrivo il messaggio governativo per il credito di progettazione del progetto “Campus”. Al posto del Palasport (da demolire) una palestra tripla. Sala multifunzionale separata.

L’ex Palaponzio verrà demolito per far posto ad una nuova palestra tripla più Centro congressi.

di Mauro Giacometti

Tra meno di cinque anni - tempi tecnici e ricorsi permettendo - la nuova Bellinzona potrà disporre di un centro congressi o una sala multifuzionale per spettacoli o manifestazioni da 700 posti. È infatti in dirittura d’arrivo il messaggio governativo per il credito di progettazione di una sala multifunzionale autonoma, separata dalla palestra tripla che il Cantone costruirà al posto del Palasport (ex Palaponzio), glorioso parallelelepipedo che dopo un ventennio di onorato servizio verrà demolito. Il masterplan iniziale del progetto “Campus” prevedeva un tutt’uno tra palestra e centro congressuale cittadino nel comparto ex Torretta che comprende Scuola di commercio, Liceo cantonale ed Archivio di Stato, ma durante l’esame dell’apposito gruppo di lavro s’è deciso di cambiare rotta. Il gruppo di lavoro che comprende funzionari del DECS, del DFE (Sezione logistica) e una rappresentanza cittadina, ha infatti optato per una soluzione che prevede la costruzione di due edifici distinti al posto del Palasport.

L’investimento per queste due infrastrutture non è indifferente: si parla di circa 26 milioni di franchi.