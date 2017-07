Bellinzonese, fermati per furto 6 minorenni

È stata conclusa negli scorsi giorni un'inchiesta relativa a furti e danneggiamenti avvenuti presso impianti sportivi e ditte del Bellinzonese, tra l'aprile e il maggio scorsi. Gli inquirenti hanno identificato i 6 minorenni, tutti giovani della regione di età compresa tra i 16 e i 17 anni, quali autori dei furti. Lo rendono noto oggi, venerdì, la Magistratura dei minorenni e la Polizia Cantonale.

I sei minorenni hanno commesso in totale 17 furti tra Bellinzona, Giubiasco, S. Antonino e Gudo. Per 5 di essi vi è stato un periodo di carcerazione preventiva. La refurtiva ammonta a circa 25'000.- franchi. Oltre 20'000.- franchi invece i danni causati. Per i sei minorenni si ipotizzano i reati di furto, danneggiamento, violazione di domicilio e contravvenzione alla legge stupefacenti.

(Red)