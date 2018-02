Bellinzonesi in fuga dal Rabadan

Non tutti impazziscono per i bagordi carnascialeschi. Anzi, le agenzie viaggi si affollano di bellinzonesi doc che decidono di andare in vacanza per evitare il caos.

di Mauro Giacometti

Bellinzona, Città del carnevale. Ma non per tutti. Anzi, sempre più spesso chi vive dentro le mura mostra segni di insofferenza per i bagordi carnascialeschi. Secondo Gianfranco “Kiko” Peverelli, titolare dell’omonimo e centralissimo bar-pasticceria in Piazza Collegiata, uno che di carnevali ne ha visti e fatti tanti, «i bellinzonesi doc al massimo stanno in città per la serata di apertura, il giovedì, poi gambe in spalle lontano dalla baraonda».

Se è vero come è vero che il Rabadan ogni anno è capace di attirare decine di migliaia di persone (quasi 150 mila le presenze l’anno scorso), nella Turrita c’è chi storce il naso e, se può, prepara le valigie e se ne va per una decina di giorni in vacanza, lontano da maschere, guggen, schiamazzi, alto grado alcolico degli avventori di tende, vicoli e piazzette. Le mete più gettonate? Caraibi, Canarie, Maldive e, con la neve caduta in quest'inverno, anche le montagne di Alto Ticino e Valle di Blenio.