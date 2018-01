Benedizione degli animali alla SPAB

Una bella giornata di sole ha fatto da scenario al tradizionale appuntamento di Sant'Antonio con la benedizione degli animali organizzata al grande Rifugio di Gorduno-Gnosca dalla Società Protezione animali di Bellinzona (SPAB). Numerose, anche quest'anno, le persone che hanno portato i loro amici a 4 zampe per ricevere la Benedizione, impartita, come oramai da 10 anni questa parte da don Gregorio, parroco di Claro e Gnosca. Don Gregorio ha poi proceduto alla benedizione di tutti gli animali ospiti del Rifugio della SPAB. Al termine vin brûle per i grandi, bibite per i piccoli e per tutti una buona fetta di torta fatta in casa dalle volontarie della Società.