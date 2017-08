Biasca, parco ferroviario alla stazione

di Mauro Giacometti

Gli immediati dintorni della stazione di Biasca potrebbero ospitare entro qualche anno un parco ferroviario del San Gottardo con tanto di museo dei trasporti, aree espositive e di svago. Il Club del San Gottardo ha infatti siglato recentemente un accordo con le FFS per la riconversione del sedime delle ex Officine di Biasca in un parco tematico, con l’esposizione di treni e locomotive storiche oltre all’allestimento di un’area di svago che dovrebbe coinvolgere anche l’adiacente cascata di Santa Petronilla con relativo sentiero. Il tutto dovrebbe confluire nell’offerta Swiss Rail Park, il progetto promosso dal 2016 da SBB Historic (Fondazione per il patrimonio storico delle FFS) e appunto Club del San Gottardo con l’obiettivo di attribuire al percorso di montagna del San Gottardo un significato storico tutto da scoprire soprattutto dal punto di vista turistico.

Il progetto Swiss Rail Park prevede infatti la creazione di pacchetti e offerte con treni storici tra Erstfeld e Biasca. E nella stazione di Biasca, sul sedime delle ex Officine, dovrebbe appunto sorgere questo “terminal” storico della ferrovia del San Gottardo.

«La trattativa con il settore immobili e infrastrutture delle FFS è conclusa e il progetto di ristrutturazione e riconversione delle ex Officine di Biasca è già ben delineato- conferma Carlo Daldini, membro del Club del San Gottardo -. Ora si tratta di reperire i fondi necessari: e considerando la vasta area che dovremo sistemare si parla di milioni di franchi».