Brutta avventura per un camoscio a Orselina

Un camoscio impigliato in una rete per pecore è stato liberato dagli uomini della Società Protezione animali di Bellinzona.

Brutta avventura per un giovane camoscio di nome Eco, che nei giorni scorsi è rimasto impigliato in una recinzione per pecore.

La mattina dell'Epifania, il picchetto della Società protezione animali di Bellinzona ha ricevuto una richiesta d’intervento da parte della polizia comunale di Locarno. Arrivano nei pressi di un vigneto ad Orselina, gli uomini della SPAB si sono trovati davanti ad un camoscio imprigionato nellaa recinzione per pecore posta a protezione di un vigneto, dove il giovane camoscio si dibatteva con tutte le sue forze.

La pattuglia della SPAB composta dal trio di picchetto e dal presidente ha quindi valutato la situazione e ha deciso di non sedare l’animale, non essendovi le condizioni necessarie. Coadiuvati dagli agenti della comunale, Eco è stato immobilizzato e mediante uno speciale seghetto liberato dalla tenace rete che già si era avvinghiata attorno al muso ed al collo dell'ungulato rischiando di strangolarlo.

Una volta tolto il tutto dalle corna e dalla testa è poi stato rilasciato in direzione del bosco, verso cui l'animale si è subito diretto con due poderosi balzi, dileguandosi in breve.

La SPAB sottolinea la pericolosità di reti abbandonate o non correttamente piazzate ed esorta i loro utilizzatori a rimuoverle quando non più necessarie.

