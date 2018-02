Cade da un sollevatore: ferite serie

Un uomo è precipitato da alcuni metri di altezza oggi in un'azienda a Giubiasco. Non sarebbe in pericolo di morte.

Un uomo intento a lavorare su un sollevatore è caduto da alcuni metri di altezza, ferendosi in modo serio, ma apparentemente non tale da metterne in pericolo la vita presso il magazzino di una ditta in via Modari a Giubiasco.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure allo sventurato, in seguito trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano.

La Polizia Cantonale ha effettuato gli accertamenti atti a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

(Red)