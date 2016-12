Campra, un'alternativa agli impianti fermi

Nonostante l'assenza di neve a sud delle Alpi, grazie all'ottimo innevamento artificiale il Centro nordico bleniese è in piena attività.

di Mauro Giacometti

Mentre tutti i gestori degli impianti di risalita scrutano inutilmente il cielo alla ricerca di quale nuvola propizia, in Valle di Blenio, sulla strada del Passo del Lucomagno, il Centro di sci nordico in Campra è in piena attività. Grazie all’anello di 4 km preparato con l’innevamento artificiale, infatti, gli appassionati del passo spinta e del free-style possono dar sfogo alla loro preparazione e naturalmente al divertimento.

Grazie all’innevamento artificiale e alla preparazione della pista, ad esempio, lo scorso 18 dicembre al Centro sci nordico Campra si sono dati appuntamento ben 200 ragazzi, con relativo contorno di genitori ed allenatori, che hanno dato vita ad una gara giovanile di livello svizzero che, a causa della scarsità di neve, non s’era potuta disputare altrove. E sempre dallo scorso 18 dicembre è stata aperta la pista di ghiaccio, ottima alternativa per i più piccoli mentre i genitori si cimentano con gli sci di fondo.

Il Centro nordico è dotato di ristorante, spogliatoi, servizi per la sciolinatura degli sci, palestra e pista di pattinaggio. Chi lo desidera, può noleggiare sia l’equipaggiamento per lo sci di fondo (sci, bastoni e scarpe), sia i pattini. E dopo le festività prenderà quota anche l’attività agonistica con la tradizionale gara di fondo del Lucomagno che apre il calendario delle gare regionali della Federazione sciatoria della svizzera italiana. Le gare sono aperte a tutti, a partire dai dieci anni di età. Il giorno dopo, gara popolare di sci di fondo “Attraverso Campra ’17”. aperta a tutti, che inaugura il calendario nazionale delle gare popolari di Swiss Loppet che terminerà con l’Engadinese in marzo. Info: www.campra.ch.

Attività collaterali a Campo Blenio

Poco distante da Campra, a Campo Blenio, aspettando consistenti nevicate (è in funzione solo il tappeto mobile), la pista di ghiaccio è aperta dalle 10 alle 21. Oggi, giovedì 29 dicembre, dalle 17 aperitivo con i giocatori del Ticino Rockets, domani (venerdì 30) dalle 16 concerto delle pive e sabato 31 dalle 18 aperitivo di fine anno.