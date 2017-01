Carì e Nara optano per il lavoro ridotto

La (poca) neve caduta oggi nell'Alto Ticino non è abbastanza per rimediare a un inizio di stagione deludente per alcune stazioni sciistiche ticinesi. E così oggi, entro i termini stabiliti, Nara e Carì hanno deciso di inoltrare richiesta al Cantone delle indennità per il lavoro ridotto.

Le condizioni meteo hanno infatti fatto perdere clienti alle due stazioni, i cui gestori hanno quindi deciso di optare per la disoccupazione parziale al fine di tutelare l'attività, ma anche i propri dipendenti.