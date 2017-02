Casa prende fuoco a Camorino

Un incendio è divampato stasera, attorno alle 18.10, in una casa in via da Scima, a Camorino. La dinamica del rogo sarà stabilita da un'inchiesta di polizia, ma pare che le fiamme si sarebbero sviluppate nel camino e avrebbero successivamente intaccato il sottotetto dell’abitazione. A causa dell'incendio, una bombola di gas che si trovava nel sottotetto è esplosa, facendo cadere delle tegole su delle vettura parcheggiate. Il fuoco ha intaccato anche il tetto di un'abitazione vicina, disabitata. Per precauzione degli inquilini di una casa attigua erano stati evacuati, ma hanno già potuto fare rientro nelle loro dimore. Nessuno è rimasto ferito.