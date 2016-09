Caso FTIA-FFS, Regazzi interpella Berna

È giunto fino a Berna il caso della collaborazione non rinnovata dalla FFS alla FTIA, che alla stazione di Giubiasco gestisce uno sportello per la vendita di biglietti occupando 9 persone con diversi andicap. Il consigliere nazionale Fabio Regazzi ha infatti inoltrato un'interpellanza al Consiglio federale, nella quale ricorda che questo sportello, unico nel suo genere, "concretizza gli obiettivi della politica del Consiglio federale per una migliore integrazione delle persone con handicap nel mondo del lavoro ed è inoltre un importante centro formativo e professionale per le persone con disabilità".

Il consigliere nazionale del PPD ha dunque deciso di porre al Governo 8 domande:

1. Quali sono i motivi che hanno portato le FSS alla sua chiusura?

2. Qual è il risparmio stimato derivato da questa decisione?

3. Nell'ambito del pacchetto di risparmi decisi dalle FFS per il 2017, la chiusura dello sportello ammonta a quanto in termini percentuali?

4. È al corrente che questa decisione presa unilateralmente dalle FFS, con modalità di comunicazione discutibili, azzera anni di lavoro di tre partner istituzionali: Confederazione, cantone (attraverso l'Ufficio Assicurazione invalidità) e comune (Giubiasco)?

5. Quali alternative sono al vaglio delle FFS per consentire alle 9 persone impiegate di poter proseguire la propria formazione e il proprio inserimento professionale?

6. Non ritiene che questa decisione sia in netto contrasto con la politica di integrazione promossa dalla Confederazione per migliorare la situazione dei disabili?

7. Un'azienda parapubblica come le FFS non dovrebbe fungere da modello ed dare l'esempio a favore di una migliore integrazione professionale delle persone con andicap?

8. Come valuta questa decisione l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità?

(Red)