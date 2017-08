Cassa pensioni, sì alla proposta del Municipio

I dipendenti della Città di Bellinzona hanno accolto la proposta del Municipio di aderire a un nuovo istituto di previdenza professionale, la CPE-Fondazione di previdenza energia. La proposta ha raccolto il 73,3%% dei voti favorevoli. Alla consultazione hanno partecipato 630 dipendenti, pari al 73,5% degli interessati.

L’adesione a un nuovo istituto di previdenza, lo ricordiamo, si è resa necessaria con la nascita della Nuova Bellinzona. Le collaboratrici e i collaboratori provenienti dai Comuni e dagli enti confluiti nella nuova Città sono infatti assicurati presso tre diversi istituti di previdenza professionale, la CPE-Cassa pensione energia società cooperativa, l’Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT) e AXA Winterthur. A questi si aggiungono due fondi di pensionamento anticipato ai quali sono assicurati i dipendenti degli ex Comuni di Giubiasco, di Bellinzona e delle AMB.

Il Municipio aveva quindi deciso di optare per un istituto di previdenza professionale unico nel quale far confluire tutti i dipendenti del nuovo Comune e delle AMB, come anche indicato nel progetto aggregativo. La proposta era stata condivisa dalla Commissione del personale.

Tale proposta è quindi stata sottoposta ai dipendenti che per legge hanno il diritto di essere consultati. L’esito della votazione, svoltasi per corrispondenza durante il mese di luglio, è il seguente:

Dipendenti interessati 857

Votanti 630 73,5%

SI 450 73,3%

NO 164 26,7%

Schede bianche 11

Schede nulle 5

Lo spoglio delle schede è avvenuto alla presenza dei rappresentanti della Commissione del personale e dei sindacati VPOD e OCST (che costituiscono il Fronte unico dei dipendenti) e del giudice di pace del Circolo del Ticino Alain Pedrioli.

Il Municipio e il Fronte unico dei dipendenti esprimono innanzitutto soddisfazione per l’alta partecipazione al voto, "a testimonianza dell’importanza del tema oggetto della votazione e della validità della procedura di voto scelta", si legge in un comunicato stampa. Municipio e Fronte unico dei dipendenti accolgo inoltre molto positivamente l’esito della votazione, "che dimostra - continua la nota - come la proposta sottoposta ai dipendenti sia stata ritenuta valida, sia per quanto riguarda le prestazioni offerte sia per quanto riguarda la solidità e la stabilità dell’istituto prescelto sul medio e lungo termine. Si trattava del resto dell’unica alternativa valida possibile".

Nelle prossime settimane il Municipio sottoporrà al Consiglio comunale un messaggio per l’adesione al nuovo istituto di previdenza e lo stanziamento dei crediti necessari per le misure di accompagnamento.

(Red)