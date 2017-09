C'è la conferma: sugli stipendi sarà referendum

La lista MPS-POP-Indipendenti conferma: "Abbiamo deciso di lanciare il referendum contro il nuovo regolamento comunale della città di Bellinzona, raccogliendo le firme per sottoporre alla popolazione la decisione del Consiglio Comunale". Ci sarà dunque una raccolta firme contro i nuovi salari dei municipale della Città, approvati dal Consiglio comunale nella sua ultima seduta.

"Noi pensiamo che la decisione adottata, al di là degli importi eccessivi (in particolare pensando che ai salari si aggiungono spese di rappresentanza che, per il sindaco, vanno fino a 1'000 franchi al mese), rappresenti una concezione della politica che noi non condividiamo", si legge nel comunicato odierno della lista.

In sostanza al sindaco verranno versati 120mila franchi all’anno, oltre a 12mila franchi all’anno di rimborso spese, al vicesindaco 95mila (più 9mila di rimborsi) e agli altri municipali 80mila (più 6mila di rimborsi). "Non si tratta di un lavoro a tempo pieno. Queste cifre, secondo chi le ha approvate, corrispondono a un impegno pari al 70% circa per il sindaco, al 60% per il vice-sindaco e al 50% per gli altri municipali", sottolineano MPS-POP-Indipendenti, secondo i quali si tratta di "importi moralmente e politicamente inaccettabili". Ed è per questo che hanno deciso di lanciare il referendum.

(Red)