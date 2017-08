Cercatrice di funghi cade sui monti di Airolo

La donna, una 52enne di Varese, è precipitata per alcune decine di metri in zona Alpe Pontino. Ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non è in pericolo.

Ha riportato ferite gravi la donna protagonista oggi, domenica, di un incidente in montagna, ad Airolo in zona Alpe Pontino. La polizia cantonale comunica che l'allarme è scattato verso le 13.30. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, la donna, una cercatrice di funghi 52enne, italiana della provincia di Varese, caduta da alcune decine di metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che, dopo aver prestato le prime cure, hanno elitrasportato la ferita all'ospedale. Fortunatamente la vita della donna non è in pericolo.