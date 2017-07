Chiesto un audit sugli impianti di Carì

Risulta preoccupante il continuo disavanzo della stazione invernale di Carì, che ha portato il gruppo PPD del Consiglio comunale ha presentare un'interrogazione lunedì sera al Municipio di Faido Nel documento si richiede un audit esterno per poter capire quali siano i punti deboli e come proseguire in futuro per evitare che la situazioni precipiti.

La società di proprietà del Comune ha chiuso la stagione 2015-16 con un rosso di 146mila franchi, mentre la Nuova Carì, società di gestione Sagl, ha chiuso in perdita di 156mila franchi. Come si legge da Ticinonews. La stagione 2016-17 non sembra essere migliore, infatti si appresta a chiudere con un risultato ancora peggiore.

Malgrado le cifre in rosso degli impianti sciistici, il Comune di Faido ha chiuso il 2016 cin un disavanzo di 209mila franchi, contro un disavanzo preventivato di 103mila franchi. L'interrogazione del PPD è stata infine avallata all'unanimità.

(Red)