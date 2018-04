Cura dimagrante per il Municipio di Bellinzona

Ieri sera il Consiglio comunale di Bellinzona ha approvato la riedizione del Regolamento, dopo il referendum del 21 gennaio, con i tagli del 20%, vale a dire circa 150 mila franchi all'anno in meno degli onorari della compagine municipale previsti nel primo messaggio. Nulla osta sulla scala di retribuzioni - per la quale dovrebbe essere scongiurata una nuova chiamata alle urne - ma la discussione in aula s’è animata, alla fine senza costrutto, sugli emendamenti in fatto di Commissioni consiliari e di quartiere.