A dicembre torna la fermata di Bodio

Dipartimento del territorio, Commissione regionale dei trasporti della Regione Tre Valli e Municipio di Bodio – sostenuti dalle aziende operanti nel Comune e dopo un’analisi del potenziale di utenza – hanno chiesto alle FFS/TILO di riattivare la fermata di Bodio per tutti i treni RegioExpress e regionali che transitano sulla tratta del San Gottardo. In seguito ad approfondite verifiche e con l’accordo dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT), le FFS/TILO hanno comunicato negli scorsi giorni la fattibilità di questo miglioramento dell’offerta: la fermata di Bodio sarà riattivata integralmente a partire dal cambio di orario del 10 dicembre prossimo. Con l’apertura della galleria di base del San Gottardo a fine 2016, lungo la linea panoramica circolano treni ogni ora dal Ticino a Erstfeld e viceversa; le fermate effettuate attualmente sulla tratta ticinese sono le seguenti: Biasca, Lavorgo, Faido, Ambrì-Piotta e Airolo. Al momento la fermata di Bodio è servita nei giorni feriali unicamente da due corse la mattina in direzione sud. Cantone e Commissione regionale dei trasporti salutano molto favorevolmente questa decisione e ringraziano in particolare le FFS/TILO per lo sforzo compiuto, che ha permesso di trovare una soluzione adeguata per allacciare al servizio ferroviario una zona periferica del Cantone. Nei prossimi mesi le aziende del comparto verranno coinvolte per elaborare una strategia comune volta a incoraggiare il maggior numero possibile di nuovi utenti a usufruire del servizio ferroviario, condizione imprescindibile per il mantenimento nel tempo della fermata di Bodio.

(Red)