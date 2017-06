Dossier riaperto sul centro giovanile

di Mauro Giacometti

Centro giovanile di Bellinzona, si riapre il dossier. Un dossier controverso e quasi infinito, considerando che sono più di una decina d’anni che si parla di dare ai giovani bellinzonesi, minorenni e non, uno spazio in autogestione. C’era l’ipotesi della Casa ex Zoni, ma in condizioni fatiscenti dopo un incendio è stata demolita per far posto al Parco pubblico. Poi c’è stata l’idea di alcuni locali nella sede della Posta, suggestione praticamente abbandonata subito. Quindi il Centro polifunzionale Ingrado-Otaf, realizzato abbattendo l’ex Casa del soldato, in via Murate, doveva ospitare anche una struttura per giovani della Città, ma il progetto è recentemente naufragato. Infine, in campagna elettorale, l’ipotesi paventata dal capodiscatero cittadino, Roberto Malacrida, di utilizzare degli spazi all’ex Stallone per far posto alle attività di ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Ora, dopo il voto del 2 aprile che ha sancito la nascita della Città aggregata e del nuovo Esecutivo, la responsabilità delle attività giovanili è passata da Malacrida a Giorgio Soldini. Il quale, come ci riferisce, sta già lavorando per trovare finalmente una soluzione all’annosa questione di un centro giovanile. «Ma non sarà una soluzione semplice e imposta dall’alto, bensì ragionata, insieme ai giovani, ai partiti, alle parrocchie e a tutti gli attori che si occupano in qualche modo di attività giovanili. Penso ad esempio alle associazioni sportive, che conosco bene».

Il primo passo, spiega, è già stato compiuto: «Bisognava ricostituire la Commissione giovanile del nuovo Comune, quindi non solo dei rappresentanti di Bellinzona ma anche degli altri 12 quartieri e per questa ragione, in questi giorni, il Municipio ha scritto ai rappresentanti politici sollecitandoli di comunicare i loro candidati. Penso ad una Commissione giovanile a nove, ma non escludo che possa allargarsi a 13 componenti. E saranno proprio i giovani, rappresentati dalla Commissione, a dare gli indirizzi ed eventualmente suggerire soluzioni, in base ad esigenze, necessità e rappresentatività».

Su una collocazione all’ex Stallone del centro giovanile bellinzonese, soluzione ereditata dal collega Malacrida, Soldini si dichiara comunque scettico. «Ho già sondato alcune società che sono ospitate nell’immobile e non mi pare ci sia un largo consenso su questa ipotesi. Poi c’è anche da considerare che oramai siamo un Comune di 13 quartieri e non è escluso che a Monte Carasso o a Giubiasco piuttosto che a Gorduno o, perché no? a Claro non ci siano strutture adeguate per attività giovanili. Anzi, proprio per questa vastità di territorio, credo si debba riconsiderare la validità di catalizzatori dell’attività giovanile itineranti e a tal proposito ho già avuto modo di sentire, discutere e incontrare vari educatori/animatori», sottolinea il capodicastero.

Soldini ribadisce comunque di essere aperto a tutte le proposte che possano arrivare dalla futura Commissione giovanile, che rimarrà il principale interlocutore del Municipio e dello stesso Soldini. «Voglio sentire cos’hanno da proporci e sono certo che troveremo soluzioni condivise a condizione però che quanto venga proposto non sia di nicchia, solo per pochi, ma al contrario che coinvolga il maggior numero di giovani. Se poi ci sarà necessità di un centro giovanile “fisico”, individueremo una o più strutture che possano ospitarlo. Ma voglio ribadire che non sarà necessariamente a Bellinzona e per questo mi auguro che arrivino sollecitazioni e idee anche dagli altri quartieri».