Due giocatori dell'HCAP coinvolti in un frontale

I giocatori dell'Ambrì-Piotta Nick Plastino e Michael Ngoy sono rimasti coinvolti in un incidente della circolazione ieri poco prima delle 18.00 sulla strada cantonale nei pressi della rotonda di Pasquerio, a Pollegio. La vettura con i colori biancoblù su cui viaggiavano i due difensori si è scontrata frontalmente con una seconda auto. Mentre l'ex friburghese ha già potuto rientrare a casa, l'italo-canadese è stato trattenuto sotto osservazione medica. Sulle sue condizioni di salute, la società si pronuncerà non appena sarà in possesso del referto.

Plastino non ci sarà a Kloten

In attesa di maggiori informazioni sulle condizioni di Nick Plastino e Michaël Ngoy, sfortunati difensori biancoblù coinvolti ieri poco dopo le 18.00 in un incidente stradale nei pressi della rotonda di Pasquerio (Pollegio), il ds Paolo Duca ha confermato a Dino Kessler - collaboratore del Blick - che l’italo-canadese non potrà scendere in pista questa sera a Kloten per gara-4.