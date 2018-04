Esce di strada e si ritrova in un riale

Il protagonista dell'incidente è comunque uscito da solo dal veicolo ed è stato subito recuperato dal personale sanitario. Le cause potrebbero essere ricondotte a un malore.

Potrebbe essere un malore, la causa del incidente avvenuto domenica pomeriggio, attorno alle 15.15, lungo la strada secondaria che costeggia l'aeroporto di Lodrino. Protagonista il conducente di un'auto che ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada, terminando in un riale che la costeggia.

Lo sventurato è comunque uscito da solo dal veicolo ed è stato in seguito recuperato dal personale sanitario di Tre Valli Soccorso che lo ha stabilizzato prima di trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Lugano.

Sul posto anche i pompieri di Biasca per la messa in sicurezza del veicolo e gli agenti della Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.