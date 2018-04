"Esserci è stata la nostra vittoria"

di Cristina Vonzun

Ho sempre pensato che fosse giusto scrivere, quando avrei avuto qualcosa da dire che fosse qualcosa davvero, dunque un’emozione giusta, sana e soprattutto vera. E per tanto tempo non ho fatto altro che aspettare. “Cosa” direte voi? Beh che le parole venissero a visitare i miei occhi e che il mio cuore imparasse a condividere il valore di ogni singola parola. Perché se abbiamo uno sguardo positivo sul mondo -diceva Pasolini-persino nelle crepe si apprezzerà la luce, ed essere cercatori di bellezza, su questa strana terra, fa si che il nostro modo di esistere e di vivere cambia. Un giorno sono stata presa per mano, e mi è stato spiegato che scrivere assomiglia a vivere, non ti puoi fermare. E persino quando tremi ed hai paura, non è possibile stare immobili. Ed è una scelta andare incontro al mondo, con la testa alta e il cuore aperto. Ci fa sentire vivi. Si, è più semplice stare tranquilli in quello che ci rassicura, ma anche l’abitudine migliore può diventare il muro di una prigione. Per questo ho deciso che mi muoverò sempre e se mi fermerò sarà solo per catturare la meraviglia di un abbraccio, di un gesto di tenerezza, per la delicatezza presente in un sorriso, per conoscere una persona.

Mi viene da dire, “Andiamo Insieme?” Ma non camminando, correndo. Perché un detto popolare fa presente che le cose importanti, davvero importanti, vanno dette con la fronte piena di sudore e le scarpe da corsa, (che solo se usi tanto diventano davvero tue). Tra le tante corse tra cui scegliere mi è allora venuta in mente la Media Blenio.

Sono passati pochissimi giorni dal sole che a Pasquetta ha inondato Dongio, ed è stato bello essere per la prima volta parte della famiglia di atleti partecipanti a una corsa storica, portando colore, biss-abilità, vera gioia. Perché sì, se tutti hanno le ali ai piedi, io ho bisogno di mani forti, per poterci essere. La mia carrozzina, -o fuoriserie, super accessoriata- ha bisogno di persone che facciano da motore. All4All (www.all4allticino.ch) tutti per tutti, è soprattutto per questo una associazione da tenere d’occhio: spirito giusto, non di inclusione, ma di gruppo e famigliarità: tutti con il loro esserci rendono davvero bene il concetto di unità. E quest’anno in salsa hawaiana, comprese gonnelline, ghirlande e un po’ di sana follia che fa parte del divertimento vero.