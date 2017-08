Estrae il coltello e ferisce un giovane

Un 45enne di Arbedo-Castione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per essersi avventato contro un minorenne e alcuni suoi amici dopo un diverbio sotto casa.

Nella giornata di ieri, 15 agosto, un 45enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese è stato arrestato per un episodio successo la sera prima in Via alla Gerretta ad Arbedo-Castione.

In sostanza lunedì sera, poco dopo le 23.30, alcuni giovani sostavano sulla strada citata a parlare quando l'uomo è uscito dalla propria abitazione gettando una bottiglia in vetro in strada. Uno dei giovani, un minorenne domiciliato nella regione, ha chiesto delle spiegazioni al 45enne su quanto avvenuto. Quest'ultimo ha estratto un'arma bianca ferendo leggermente alla mano il minorenne che è poi fuggito. Dopodiché si è avventato contro un altro giovane, scatenando una sassaiola da parte di altri ragazzi presenti che lo ha fatto desistere dal continuare l'alterco. Il 45enne è stato infine fermato da agenti della Polizia della città di Bellinzona.

Dopo l'interrogatorio da parte di agenti della Polizia cantonale è appunto stato arrestato. Le ipotesi di reato nei confronti del 45enne sono di tentato omicidio, lesioni gravi subordinatamente semplici, minaccia e infrazione alla Legge federale sulle armi. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Nicola Respini.

(Red)