Faido, la "piccola Valascia" è realtà

di Mauro Giacometti

Faido inaugura la sua “piccola Valascia”. Entro la fine di questo mese aprirà i battenti la pista di ghiaccio coperta costata circa 7,2 milioni e il prossimo 16 ottobre il Consiglio comunale dovrebbe dare il via libera al credito supplementare di 930mila franchi per i lavori di copertura e ammodernamento dell’impianto durati un paio d’anni. Il complesso sarà utilizzabile per hockey, curling, pattinaggio libero e artistico con quattro nuovi spogliatoi, tribune e buvette.

Il Municipio ha deciso che almeno per il primo anno affiderà la gestione dell’impianto al Gruppo ghiaccio, vale a dire a chi finora ha organizzato l’attività della pista scoperta. «Il Gruppo ghiaccio sin qui s’è prodigato con entusiasmo, quindi abbiamo deciso di affidargli la gestione della pista coperta. Tra un anno valuteremo se costituire una società di gestione», ci dice il sindaco Roland David.