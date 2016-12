Fiamme ok a Chironico, brucia la Calanca

L'incendio sviluppatosi martedì sera da un fuoco acceso all'aperto da 4 minorenni è stato circoscritto. Ieri in serata allarme a Braggio.

Mentre un incendio è sotto controllo a Chironico e si spera anche a Mesocco, le fiamme si sono sviluppate ieri sera un bosco nei pressi di Braggio, in Val Calanca Il rogo, sospinto dal vento, ha già coperto una superficie di 200 metri per 600, secondo quanto comunicato dalla polizia grigionese. Le fiamme mettono sotto pressione i pompieri grigionesi, già impegnati con l'incendio nei boschi di Mesocco, e portebbero minacciare le abitazioni, a seconda della direzione del vento. I soccorsi, una parte dei quali sono stati inviati direttamente da Soazza, sono rapidamente intervenuti e dovranno decidere se sgomberare le abitazioni

Quanto a Chironico, il vasto incendio sviluppatosi martedì sera a partire da un fuoco acceso all’aperto da alcuni minorenni in zona monti di Doro è stato finalmente circoscritto mercoledì pomeriggio. Per contenere le fiamme sono intervenuti in tutto 40 pompieri da Biasca, Faido e quelli di montagna delle Tre Valli, coadiuvati da 3 elicotteri. Il rogo continuerà comunque ad essere sorvegliato nel corso della notte da una decina di pompieri, mentre giovedì mattina alle 7 riprenderanno le operazioni di spegnimento.

(Red)