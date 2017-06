In fiamme un magazzino ad Arbedo-Castione

Un incendio è divampato domenica mattina, attorno alle ore 05:30, in un deposito di materiale situato in via alla Gerretta ad Arbedo-Castione. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno domato il rogo che ha distrutto completamente la costruzione ed il suo contenuto. A titolo preventivo il tratto di strada Cantonale, che si trovava a ridosso del luogo del sinistro, è stato chiuso alla circolazione per circa due ore. Al momento non sono note le cause cha hanno generato il rogo.

(Rescue)