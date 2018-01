Fiamme in una casa di Ambrì

Sfoglia la gallery

Oggi, intorno alle 12.30, è scoppiato un incendio in una casa bifamigliare di tre piani ad Ambrì Sotto. Le fiamme si sono sviluppate nel sottotetto e si sono propagate negli ultimi due piani danneggiandoli seriamente.

All'interno della casa erano presenti 7 persone, le quali notate le fiamme, hanno provveduto autonomamente ad evacuare i locali. Nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i pompieri dell'Alta Leventina e quelli di Biasca. Per permettere le operazioni di spegnimento la strada cantonale è stata chiusa al traffico e lo rimarrà ancora per circa due ore. L'inchiesta di polizia dovrà stabilire le cause del rogo.

(Red)