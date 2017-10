In fiamme una ditta a Cresciano

Un vasto incendio è divampato alle prime ore di domenica nella zona industriale di Cresciano. Infatti, attorno alle ore 00:45, i pompieri di Biasca venivano allarmati per un incendio presso uno stabile in via Indüstri. Giunti sul posto con il gruppo di picchetto hanno potuto appurare che l'incendio era vasto e violento e pertanto venivano allertati ulteriori rinforzi. Sul posto sono intervenuti, a titolo precauzionale, anche i soccorritori di Tre Valli Soccorso. Stando alle informazioni in possesso di Rescue Media non si registrano feriti. La Polizia Cantonale ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause che hanno generato il rogo e sarà compito degli esperti della Scientifica ricostruire la dinamica. Ingenti i danni alla struttura.

(RM)