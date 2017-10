Fiamme in un'abitazione a Paudo

I pompieri di Bellinzona sono stati allarmati ieri sera, attorno alle 22:00, per un incendio in un’abitazione in piazza a Paudo. Giunti sul posto con una decina di uomini e 4 veicoli sono subito entrati in casa e hanno appurato che all’origine del rogo vi era, probabilmente, una termo coperta che aveva fatto corto circuito.

I due anziani inquilini non hanno riportato conseguenze. A titolo precauzionale sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. La Polizia Cantonale ha effettuato i rilievi del caso atti a stabilire l’esatta causa del rogo.

(Red)