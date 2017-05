Firme contro le chiusure della Posta in Riviera

In meno di tre mesi, un Comune di 4.000 abitanti ha raccolto ben 2.349 firme per salvare uffici e agenzie postali sul proprio territorio. Il sindaco di Riviera, Raffaele De Rosa, accompagnato dai presidenti sezionali dei quattro partiti presenti in Municipio e in Consiglio comunale, ha consegnato al presidente del Governo, Manuele Bertoli, la petizione per evitare il declassamento dell’Ufficio postale di Lodrino, ultimo sportello rimasto nella regione, nonché delle chiusure delle agenzie di Cresciano, Iragna e Osogna.

Bertoli ha confermato che le trattative con la Posta sono in corso per procastinare i piani di ristrutturazione della rete.

(Red)