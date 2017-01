Forestale morto, caso riaperto

di Mauro Giacometti

Doppia bacchettata della Camera dei ricorsi penali nei confronti della procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. L’inchiesta sull’infortunio mortale di un giovane boscaiolo italiano sui monti di Arbedo, nel 2012, chiusa per ben due volte con un non luogo a procedere, dev’essere nuovamente riaperta. L’infortunio con esito letale non fu solo una fatalità: anche l’azienda forestale germanica che impiegava il 28enne, originario della provincia di Bolzano, per installare una teleferica, avrebbe delle responsabilità che devono essere chiarite in un ulteriore supplemento d’indagine.

Così la pensa l’anziano padre della vittima, che non si rassegna alla morte del figlio, accusando di una qualche negligenza la ditta germanica, con succursale nei Grigioni, per la quale il giovane stava lavorando al momento dell’infortunio letale. E anche la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello vuol vederci chiaro in quel dramma dell’estate di quattro anni fa, considerando che ha rigettato per ben due volte le conclusioni dell’inchiesta per omicidio colposo della procuratrice Lanzillo sfociate in altrettanti decreti d’abbandono. Non solo. I giudici del riesame suggeriscono vivamente alla procuratrice di nominare un nuovo perito per far luce sull’incidente che costò la vita al giovane altoatesino, precipitato per una cinquantina di metri in un canalone in zona Er del Buco, in Valle d’Arbedo, mentre era intento a disboscare l’area per installare una teleferica.

La mancanza di un’imbracatura - che il giovane boscaiolo non indossava - fu certamente fatale al 28enne altoatesino. Ma è proprio sulle norme di sicurezza predisposte dall’azienda forestale che, secondo la Camera dei ricorsi penali, la procuratrice non ha svolto i necessari approfondimenti, arrivando a conclusioni affrettate. Carenze sulle procedure di sicurezza peraltro evidenziate dal rapporto di un tecnico SUVA inviato all’azienda forestale subito dopo l’incidente.

La puntigliosità del padre

Superficialità perdipiù recidiva da parte del magistrato nel condurre l’inchiesta per omicidio colposo del giovane boscaiolo altoatesino, questa la valutazione dei giudici nella loro sentenza. Un atteggiamento che contrasta invece con la puntigliosità del padre della vittima che, nel corso dell’inchiesta, ha prodotto una serie di perizie pagate di tasca propria, ha svolto personalmente diversi sopralluoghi - pur abitando in provincia di Bolzano - ed ha continuato a battersi da solo, senza l'ausilio di un legale, per la verità sulla morte del figlio. Trovando ascolto e ragione, per ben due volte, nella Corte dei reclami.