Frontale a Claro: tre feriti gravi

LE FOTO - Grave incidente della circolazione poco dopo la mezzanotte di venerdì sulla strada cantonale. Le persone coinvolte non sarebbero in pericolo di morte.

È di tre feriti gravi il bilancio dell'incidente della circolazione avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì sulla strada cantonale a Claro, all'altezza del Ristorate Quattroruote. A renderlo noto è la Polizia cantonale, che specifica i dettagli dell'accaduto.

Una vettura con targhe ticinesi, che circolava in direzione nord, condotta da un 29enne cittadino svizzero domiciliato nella Riviera, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire ha invaso la corsia di contromano mentre stava affrontando una curva a sinistra. In direzione opposta circolava una vettura con targhe grigionesi condotta da un 54enne cittadino svizzero domiciliato in Mesolcina.

L'urto è avvenuto tra la parte anteriore della vettura grigionese e la fiancata destra dell'auto ticinese la quale è finita nella sottostante scarpata. Sull'auto ticinese prendeva posto una passeggera 22enne cittadina italiana domiciliata in Riviera.

Le tre persone coinvolte nello scontro hanno riportato ferite gravi ma la loro vita non è in pericolo.

Per le operazioni di soccorso ai feriti è inter venuta la Croce verde di Bellinzona la quale ha trasportato i feriti al Pronto soccorso. Per il disciplinamento del traffico è intervenuta pure una pattuglia della Polizia comunale di Bellinzona.

La strada cantonale è stata chiusa completamente al traffico fino a circa le 06.45 per permettere le operazioni di rilievo e lo sgombero dei veicoli.

