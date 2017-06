Furgone in fiamme sull'A13

Un furgone è andato in fiamme questo pomerggio, attorno alle 14.45, sulla semiautostrada A13 sopra Pian San Giacomo. Il mezzo stava circolando in direzione di San Bernardino quando, nella galleria Landrüfe, il conducente si è accorto che dal vano motore stava uscendo prima del fumo e poi anche delle fiamme.

L'autista ha quindi immediatamente fermato il veicolo, tra la galleria Landrüfe e la Galleria di Gei subito dopo il ponte di Salvanei, e si è messo in sicurezza. Se l'uomo è uscito incolume dall'incendio, così non è stato per il furgone, che in poco tempo è stato divorato dalle fiamme.

I pompieri di Mesocco e San Bernardino sono subito intervenuti sul posto domando l'incendio. Durante l'intervento, la galleria del San Bernardino è stata chiusa per un'ora. La polizia cantonale ha invece provveduto a deviare il traffico, durante questo lasso di tempo, sulla strada italiana H13.

(Red)