Giornico, Torre di Atto verso il restauro

La Torre di Atto a Giornico, da anni avvolta in ponteggi e teli protettivi, in attesa del restauro.

di Mauro Giacometti

Ha più di mille anni e li dimostra tutti. Da almeno una ventina giace lì, come un sarcofago, circondato da ponteggi e coperto da teli sul tetto parzialmente crollato. La Torre di Atto (o Attone) di Giornico, edificio in pietra collegato al nobile e omonimo prelato divenuto vescovo di Vercelli e la cui famiglia discendeva dall’ultimo re dei Longobardi ed era feudataria delle Tre Valli, non si illustra certo come esempio di restauro e recupero storico, se non altro perché, oltre al peso del tempo, è dal 1967 che si parla di un progetto di restauro senza che nulla si concretizzi.

Circa tre anni fa il progetto di restauro, proposto dall’architetto Ivo Trümpy e avallato dal credito di 1,5 milioni di franchi che il Consiglio comunale di Giornico approvò, sembrava dare slancio ad un definitivo recupero dello stabile che domina il nucleo di Giornico. Senonché, un ricorso, poi respinto, e un “progetto parallelo”, avanzato dal decano dei consiglieri comunali, Giorgio Lavagno, ne rallentò la fase esecutiva. Ma anche il Municipio ha fatto la sua parte nel perdere tempo, non procedendo ad esempio all’espropriazione dei fondi privati che confinano su due lati della Torre in modo tale da poter iniziare i lavori dopo che il Tribunale amministrativo cantonale aveva respinto il ricorso. «Ho più volte sottolineato e ribadisco l’irresponsabilità del Municipio nel gestire questa vicenda, non da ultimo l’aver perso 500mila franchi di sussidi federali», ha sottolineato Lavagno in una recente interpellanza che chiedeva appunto lumi sul destino della Torre di Atto. Risultato? La storica e oramai decadente torre di pietra continua a mostrare il peggio di sé, vale a dire un edificio al limite del rudere.

Il neo sindaco Giovanni Bardelli, eletto tacitamente al posto del compianto Romano Rossi, non nasconde il suo imbarazzo sull’annosa vicenda della Torre di Atto, ma si dichiara anche disposto a impegnarsi per cercare di portare in porto la ristrutturazione dello storico stabile. «Non le nascondo che è un peso allo stomaco, ma proprio per questo è uno dei dossier che intendiamo affrontare al più presto, anche perché effettivamente non si può continuare a vedere ponteggi e teli che coprono la torre. Il progetto di massima c’è, dobbiamo trovare un accordo con i confinanti e poi partire con i lavori. Anche sulla destinazione futura della Torre di Atto abbiamo le idee chiare: dopo la radicale ristrutturazione dovrà essere un luogo di incontri culturali, esposizioni con caffetteria, restituendola così alla collettività e valorizzarla sia dal punto di vista monumentale che turistico», conclude il sindaco di Giornico.