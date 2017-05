Giù dal dirupo per decine di metri

Un incidente della circolazione è avvenuto martedì pomeriggio, attorno alle 13:15, sulla strada della Valle Bedretto, in territorio di All’Acqua. Il conducente di un Land Rover che circolava in direzione di Airolo ha perso il controllo del veicolo giunto all’altezza del Ristorante All’Acqua, uscendo di strada facendo un volo di decine di metri nel sottostante dirupo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della REGA, i pompieri del’Alta Leventina e gli agenti della Polizia Cantonale. Lo sventurato protagonista è stato recuperato mediante elicottero e trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni non sono al momento note ma, apparentemente, la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.

I pompieri hanno scongiurato il rischio di inquinamento causato dai liquidi fuoriusciti dal veicolo accidentato mentre gli agenti della Polizia Cantonale hanno effettuato i rilievi del caso.

(Red)