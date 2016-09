Giubiasco, tre feriti in un incidente

Tre automobili che circolavano in direzione di Camorino si sono tamponate sulla Cantonale all'altezza di via Ferriere. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.

È di tre feriti, tutti apparentemente non gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio in via Cantonale a Giubiasco.

Stando alle prime informazioni raccolte, tre auto (una Mini, una Fiat ed una Ford) tutte immatricolate in Ticino che circolavano in direzione di Camorino si sono tamponate all’altezza dell’intersezione con via Ferriere.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM Grigioni e del SALVA che hanno prestato le prime cure ai feriti in seguito trasportati al pronto soccorso del Ospedale San Giovanni di Bellinzona.

(Red)