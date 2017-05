Gorduno, motociclista ferito dopo una caduta

Ennesimo incidente nel pomeriggio di sabato con protagonista un centauro. L'uomo ha perso il controllo del motoveicolo finendo a terra in via Prati Grandi.

Un motociclista è rimasto ferito in seguito ad una caduta in via Prati Grandi a Gorduno sabato pomeriggio, attorno alle 14:45. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

(Red)