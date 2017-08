Grave incidente sull'A13

Un grave incidente della circolazione è avvenuto questa mattina, intorno alle 7, sull’A13 del San Bernardino, in prossimità della galleria Gei in territorio di Pian San Giacomo. Coinvolti 3 veicoli con 7 occupanti, 4 dei quali sono rimasti feriti, uno in modo serio, per il quale è stato necessario il trasporto all'ospedale con la Rega. Le auto sono tutte straniere: una immatricolata in Belgio, una in Germania e una nel Lichtenstein.

All'origine del sinistro c'è stato lo spostamento sulla corsia opposta di un’auto che saliva verso San Bernardino che ha urtato di striscio un primo veicolo che scendeva in senso opposto per poi scontrarsi frontalmente con un secondo mezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM Grigioni con due ambulanze e il veicolo comando, un’ambulanza della Croce Verde di Bellinzona ed un elicottero della REGA, oltre i pompieri del centro di intervento del San Bernardino e dell’alta Mesolcina.

Il tratto di strada interessato è stato immediatamente chiuso per agevolare le operazioni di soccorso ed i rilievi dal parte della Polizia Cantonale, con la deviazione del traffico sulla strada Cantonale. Anche la galleria del San Bernardino è stata chiusa nelle due direzioni.

(Red)