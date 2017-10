Grono: addio “bucalettere”

di Mauro Giacometti

«Dallo scorso primo ottobre non ci sono più società domiciliate alla Cà Rossa, tantomeno quelle "bucalettere"». Con un certo orgoglio il sindaco di Grono, Samuele Censi, annuncia il definitivo sgombero di recapiti aziendali dall’ex asilo infantile di proprietà del Comune e dato in gestione a una società, la Kampus, uscita anch’essa di scena. Un edificio molto chiacchierato in passato, proprio perché, ad un certo punto, erano una sessantina le società iscritte al Registro di commercio grigionese che davano come recapito la Cà Rossa di Grono: qualcuna realmente operativa, altre, in maggioranza, con attività fittizie e appunto una bucalettere come sede operativa. «Per una volta la politica è stata tempestiva – sottolinea Censi –. Il fenomeno delle società fittizie sta preoccupando tutto il Moesano, ma qui a Grono stiamo dimostrando che si può intervenire concretamente per limitare, se non azzerare del tutto, il proliferare di questo genere di attività non sempre cristalline e lecite».

