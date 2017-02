Helsinn investe 15 milioni a Biasca

Il gruppo farmaceutico svizzero realizzerà un importante ampliamento per incrementare la capacità di produzione vista la crescente domanda di terapie antitumorali.

Helsinn, Gruppo farmaceutico svizzero specializzato nella realizzazione di prodotti oncologici di alta qualità, annuncia che il suo stabilimento di produzione in Svizzera, Helsinn Advanced Synthesis con sede a Biasca, realizzerà un importante ampliamento per incrementare e migliorare la capacità di sviluppo e di produzione in seguito alla crescente domanda di terapie antitumorali.

L’ampliamento, che sarà realizzato con un investimento di 15 milioni di franchi da parte di Helsinn e con un contributo di 1 milione di franchi dal Dipartimento cantonale delle finanze, avrà inizio nel 2017.

Helsinn Advanced Synthesis realizzerà dei nuovi laboratori e una nuova unità di produzione dedicate allo sviluppo, analisi e produzione di prodotti antitumorali: grazie all’installazione delle più moderne tecnologie a disposizione, l’azienda aumenterà la propria capacità di servizi in questo settore. Il nuovo stabilimento sarà completato entro la fine del 2018.

Per maggiori informazioni visiti il sito www.helsinn.com.

(Red)