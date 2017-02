"Il candidato leghista si dimetta"

"Scadere nei commenti pubblici razzisti è indegno di una persona che intende candidarsi come rappresentante dei cittadini del Bellinzonese. Per questo deve fare un passo indietro": così la sezione PPD della Nuova Bellinzona esprimendosi sul candidato della Lega dei Ticinesi, Luciano Milani, reo di aver scritto un post razzista sui social.

Si trattava, lo ricordiamo, di un'immagine che ritraeva Hitler che porta sulla spalla una bombola di gas con la didascalia: “Migranti infreddoliti? Ci penso io”. Milani, dopo il clamore causato, dal profilo Facebook ha chiesto scusa "con le lacrime agli occhi per aver condiviso la foto che non rispetta il mio credo".

Ma se la Lega di Bellinzona, riunitasi ieri sera, ha deciso di mantenere Milani in lista pur dissociandosi completamente da tali pubblicazioni, i popolari democratici si appellano al movimento chiedendo di esprimersi chiaramente sull’allontanamento del candidato dal contesto politico. "Chi semina razzismo, raccoglie il peggio del neofascismo, dell’intolleranza e dell’istigazione alla violenza razziale e non appartiene alla nostra società. Propositi vergognosi, inaccettabili e preoccupanti perché testimoniano il degrado di un certo modo di fare politica", si legge in una nota stampa.

