Il Risorgimento in due week-end

di Mauro Giacometti

L’evoluzione storica di una comunità dal Risorgimento ai giorni nostri attraverso monumenti, cultura e teatro, il tutto ripercorso in due fine settimana intensi di eventi, spettacoli, animazioni e mostre sotto il denominatore del progetto “Bellinzona ‘800, Metamorfosi moderna”. Questa la proposta senza dubbio originale che coinvolge due enti di diritto comunale (Musei e Teatro), l’Organizzazione turistica regionale e “Le Camminostorie”, messa a punto in sinergia per arricchire ulteriormente l’autunno bellinzonese. A cominciare dal 170mo anniversario dell’inaugurazione del Teatro Sociale e il 20mo della sua riapertura.

Un salto nel passato, a metà ‘800, quando, per dirla con il capodicastero educazione e cultura, Roberto Malacrida, Bellinzona attraversò uno dei suoi momenti storici più intensi: da borgo medievale a cittadina moderna, sotto l’impulso dell’apertura della linea ferroviaria del San Gottardo e l’inaugurazione, nel 1847, del Teatro Sociale. Un ritorno al passato, l’Ottocento, in una trasposizione moderna che si avvale di testimonianze artistiche e satiriche di personaggi quali Honoré Daumier, la cui mostra è stata appena inaugurata a Villa dei Cedri, senza dimenticare l’imprenditoria ticinese, in particolare i produttori di birra, e la storia d’Europa raccontata dai teatri con una mostra ad hoc in programma a Castelgrande.