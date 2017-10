Il saluto alle suore di Menzingen

di Cristina Vonzun

L’appartamento di via Maderno 1 a Bellinzona dove abitano suor Giovanna Pia e suor Maria Letizia si sta lentamente svuotando. La recente scomparsa della consorella suor Maria Renzina ha accelerato i tempi per un rientro nella Casa Madre di Brione sopra Minusio delle ultime due religiose della Congregazione della Santa Croce di Menzingen presenti in città.

Mentre le suore stanno facendo i bagagli, riemergono i ricordi. La popolazione del quartiere delle Semine si rende conto del bene che queste religiose, oggi ultraottantenni, hanno fatto in parrocchia in 23 anni di presenza. Entrambe originarie della Provincia di Belluno, a fine anni ‘50 emigrarono giovanissime in Svizzera per andare oltre Gottardo a lavorare come operaie. Fu così che le due giovani bellunesi incontrarono le suore della Congregazione della Santa Croce di Menzingen e germogliò la loro vocazione.

Da Menzingen, suor Maria Letizia e suor Giovanna Pia furono mandate in Ticino, dove trascorsero qualche tempo all’Istituto Santa Maria, per essere poi destinate ad una formazione in vista di compiti educativi. Suor Letizia e suor Giovanna Pia acquisirono così la formazione di educatrici specializzate studiando a Milano e Roma. Con questo ruolo iniziarono a lavorare all’Istituto von Mentlen di Bellinzona. Suor Giovanni Pia è stata 37 anni tra i ragazzi di questo Istituto, mentre suor Letizia 26.