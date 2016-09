Il saluto commosso a don Italo

di Cristina Vonzun

Una giornata lieta ma al contempo inevitabilmente velata anche da un po’ di malinconia, è quella che hanno vissuto ieri i parrocchiani di Arbedo nel salutare don Italo Meroni, loro parroco da oltre 50 anni, a cui subentra in questi giorni don Adam Kowalik. C’erano proprio tutti ieri mattina: autorità politiche, Consiglio parrocchiale, tanti fedeli, giovani, anziani, famiglie. Anche i migranti accolti dal 2015 in parrocchia erano lì, a salutare don Italo. Ad accompagnare don Meroni nella celebrazione c’era l’arciprete di Bellinzona, don Regazzi.

Un servizio, quello di don Italo ad Arbedo, iniziato il 7 settembre 1963 alla vigilia della festa della Madonna del Sasso e conclusosi, per uno strano disegno, il 4 settembre di quest’anno, sempre in occasione di questa celebrazione mariana. Le tappe principali sono state ricordate ieri dalla presidente del Consiglio parrocchiale, signora Gabriella Franchi e da Luigi De Carli, sindaco di Arbedo, che hanno salutato don Italo riprendendo, la prima, il percorso in parrocchia del sacerdote, arrivato in pieno Concilio Vaticano II, in piena riforma liturgica e che assunse allora il compito della costruzione di una chiesa parrocchiale in stile conciliare, che venne infine consacrata nel 1969.

La signora Franchi ha ricordato tante altre importanti opere pratiche e pastorali che in 53 anni di ministero don Meroni ha realizzato. Anche il sindaco ha sottolineato il grande contributo dato da don Italo al bene comune della cittadinanza di Arbedo. Tanta gratitudine si è tradotta in segni: il Consiglio parrocchiale, dimostrando grande affetto nei confronti di don Italo, ha previsto di mettergli a disposizione un piccolo appartamento e, il Municipio - ha annunciato ieri il sindaco - «sottoporrà al Consiglio Comunale la proposta di conferire a don Italo la cittadinanza onoraria di Arbedo Castione».

Don Italo, salutato con un dono floreale da alcuni giovani migranti, ringraziato da un giovane della parrocchia a nome dei suoi coetanei e dei tanti ragazzi e giovani che negli anni l’infaticabile sacerdote ha educato alla fede e alla vita, ha poi preso la parola, per un suo messaggio di commiato.

«Nel 1963 dal vescovo mi veniva affidata una parrocchia, che come ho fatto in altre circostanze, mi piace chiamare con le parole di papa Giovanni, “la fontana del villaggio” alla quale tutti, indistintamente, possono attingere». Ed è vero, in parrocchia don Italo non ha mai fatto distinzioni: tutti, proprio tutti, di qualsiasi gruppo, movimento fossero, potevano trovare una dimora. Don Italo ha voluto ricordare il travaglio degli anni iniziali del suo ministero, anni segnati «da grandi contestazioni sociali e mutamenti nella società».

Un periodo che il sacerdote ha definito comunque «molto bello, di impegno per aggiornare la comunità soprattutto in campo liturgico», di cui la realizzazione della chiesa è stata il simbolo. Don Italo ha pure brevemente ripreso le incomprensioni sorte attorno all’edificazione della chiesa per lo «stile che aveva suscitato qualche perplessità», ma alla fine tutto è andato per il meglio. Un prete è padre nella sua comunità. Una paternità che ieri si è colta molto bene nello sguardo dei figli: tutti coloro, non solo di Arbedo, che sono venuti alla Messa, semplicemente per dirgli «grazie».

Don Italo nel suo saluto ha ripreso una frase di papa Francesco che esprime bene il ministero sacerdotale: «Annuncia prima di tutto la Parola di Dio, prega per il tuo popolo, il resto verrà». Certamente don Meroni ad Arbedo, tutto questo lo ha vissuto.