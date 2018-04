Il San Giorgio, un viaggio nel passato

Tante novità e i progetti per rendere il sito UNESCO sempre più un'esperienza per aiutare grandi e piccoli a rivivere il mondo di 240 milioni di anni fa.

di Andrea Finessi

Con l’arrivo della primavera e della bella stagione, tempo permettendo, arriva anche il momento in cui godersi le passeggiate all’aria aperta. Escursioni nei parchi e sulle montagne, magari in luoghi che hanno una storia da raccontare. Come quella del Monte San Giorgio, che vanta una storia antichissima, risalente a ben 240 milioni di anni fa. E quest’anno il Monte San Giorgio si arricchisce di tante proposte per stare sia all’aria aperta che al chiuso, nell’affascinante Museo dei fossili, dove si trovano alcune eccezionali testimonianze della vita nel Triassico Medio.

Il site manager Daniele Albisetti, insieme al direttore del Museo Luca Zulliger, hanno infatti elaborato un corposo programma di appuntamenti e attività per il 2018, durante il quale il sito e lo stesso Museo si arricchiranno di alcune importanti novità. A partire dalla Terrazza della Val Mara (località di Meride), attualmente in fase di progettazione: «Si tratta - ci spiega Albisetti - di un’aula didattica nel bosco, dalla quale poter osservare un importante sito di scavo ubicato a cinque minuti dal centro del paese. Oggetto di tre fasi di scavo, ha la caratteristica di mostrare uno spaccato della roccia del San Giorgio nella quale sono stati trovati numerosi fossili unici.