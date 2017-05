Incidente nella galleria del Ceneri

Per cause ancora da stabilire un veicolo è finito contro le pareti del tunnel nelle prime ore di sabato mattina. Ferito uno degli occupanti.

Nelle prime ore di sabato mattina un incidente si è verificato sull’A2 in direzione nord all’interno della galleria del Monte Ceneri.

Attorno alle ore 01:15 una Range Rover immatricolata oltre Gottardo ha perso il controllo, andando a finire contro la parete sinistra del tunnel. A causa dell’urto uno degli occupanti del veicolo è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i pompieri e la Croce Verde di Bellinzona. La Polizia Cantonale ha provveduto alla chiusura della galleria per circa un’ora. Le condizioni del ferito non sono note ma apparentemente non dovrebbero essere particolarmente gravi.

A causa dell'orario dell'incidente le ripercussioni sul traffico sono rimaste relativamente contenute.

(Red)